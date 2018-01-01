تجارية الإسماعيلية تناقش مشاكل العمالة غير المنتظمة

وجه المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، بسرعة حل مشكلة العمالة غير المنتظمة لدى ملاك الفراشة والعاملين بشركات النظافة والزراعة وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عثمان مع وكيل وزارة القوى العاملة، نمر ضامن وبحضور بعض ملاك الفراشة بالإسماعيلية.

وأكد إبراهيم خميرة، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، عرض برنامج القوى العامله للرعاية الصحية والاجتماعية للعماله غير المنتظمة وتضمن سداد 60 جنيها شهريا للعامل بالقوى العاملة، يحصل من خلالها على منح عيدي الفطر والمولد النبوي بواقع 500 جنيه في كل مناسبة، وفي حالة الزواج الأول فقط يصرف العامل مبلغ وقدرة 3000 جنيه وفي حالة المولود الأول والثاني يصرف العامل مبلغ وقدره 2000جنيه وفي حالة التوأم 3000 جنيه لمرة واحدة.

فيما أوضح السيد الكرسلي، رئيس لجنة الشُعب وعضو مجلس الإدارة، أن برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية بالقوى العامله يغطي حالات العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل ويصرف العامل مبلغ مالي قدره 5000 جنيه وفي حالة إجراء عملية كبرى يصرف العامل مبلغ مالي قدره 5000 جنيه، وفي حالة إجراء عملية صغرى 2000 جنيه وفي حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى يصرف العامل 2000 جنيه وفي حالة وفاة العامل تصرف أسرة المتوفى إعانة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.