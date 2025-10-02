أول تعليق من الخارجية الإسرائيلية على اعتراض سفن أسطول الصمود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، باعتراض عدد من سفن أسطول الصمود المتجهة لغزة ونقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن ركاب سفن أسطول الصمود التي تم اعتراضها بأمان وبصحة جيدة، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأكد أسطول الصمود العالمي، في وقت سابق مساء اليوم، تعرض سفنه لاعتراض غير قانوني، لافتا إلى تعطيل الكاميرات وصعود عسكريين على متنها.

وأضاف الأسطول أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار إلى اعتراض قوات إسرائيلية سفينة ثالثة في أسطول الصمود، بعد اقتحام سفينتي ألما وسيريس.

وفي وقت سابق، أعلن "أسطول الصمود"، أنه بات على بُعد 90 ميلا بحريا (نحو 166 كيلومترا) فقط من قطاع غزة.

وكانت السفن متجهة إلى غزة ضمن أسطول بحري - يحمل على متنه مساعدات إنسانية ونشطاء - في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.