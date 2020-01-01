توافد طلاب الثانوية بعين شمس لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي لشعبتي العلمي والأدبي بمنطقة عين شمس بالتوافد في الساعة الثامنة صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا، وسط إجراءات احترازية مشددة، من خلال بوابات التعقيم الذاتية، وتوزيع الكمامات على الطلاب والطالبات.

وقالت طالبة بالشعبة العلمية، إنها راجعت المادة أكثر من مرة، معربة عن قلقها بأن يأتي امتحان الكيمياء بنفس مستوى مادة الفيزياء.

فيما قالت طالبة بالشعبة الأدبية من أمام مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمنطقة عين شمس، إن مادة الجغرافيا من أحب المواد إليها، وتعتبرها مادة مجموع بالنسبة لها، مشيرة إلى أن مادة التاريخ جاء بها كثيراً من النقاط السهلة المباشرة، قائلة: "نتمنى الجغرافيا تعدي على خير".