أسعار الأرز الأبيض تتراجع 5% فى أسبوع

20 % إجمالى الانخفاض منذ رمضان

رجب شحاتة: احتياطى الأرز بمضارب قطاع الأعمال يكفى حتى نهاية العام



انخفضت أسعار الأرز الأبيض بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضى، ليصل إجمالى الانخفاض منذ رمضان حتى الآن 20%، ويتراوح سعر الطن الأبيض بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، وطن الشعير بين 3700 و3800 جنيه، بحسب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات، الذى أرجع هذا الهبوط إلى زيادة المعروض بالسوق.

وأضاف شحاتة، لـ«الشروق»، أن حصاد محصول الموسم الجديد من الأرز سيبدأ خلال أسبوعين، متوقعا أن يتخطى الإنتاج نحو 3 إلى 4 ملايين طن أرز أبيض.

وأكد شحاتة أن هناك فائض مخزون كبير، واحتياطى بمضارب قطاع الأعمال يكفى الاستهلاك حتى نهاية العام.

وهناك نحو 35 شركة وردت خلال شهرى إبريل ومايو الماضيين، نحو 21 ألف طن أرز أبيض معبأ لصالح هيئة السلع التموينية، بجانب الكميات التى توردها شعبة الأرز على مدى أربعة أشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضى وحتى منتصف يوليو الحالى، وتصل هذه الكميات إلى 95 ألف طن أرز أبيض معبأ.

وبينما كان يتم توريد الأرز لهيئة السلع التموينية بسعر 9 جنيهات للكيلو، خفضه وزير التموين جنيها ليصبح حاليا 8 جنيهات، حيث يتم طرح 30 ألف طن أرز شهريا على قائمة المقررات التموينية، ويتراوح سعر كيلو الأرز فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بين 7 و10 جنيهات للكيلو للمستهلك.

يذكر أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض زاد خلال العام الماضى بنسبة 120%، ليصل إلى 5.5 مليون طن مقابل 2.5 مليون، تم إنتاجها خلال موسم 2018، حيث يستهلك المصريون نحو 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.

وحددت وزارتا الزراعة والرى مساحات الأرز المنزرعة خلال العام الحالى، عند 1.1 مليون فدان.