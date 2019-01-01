مؤيدو الديمقراطية يأملون في إقبال قياسي في تمهيدية المجلس التشريعي لهونج كونج

بدأ اليوم الثاني من الانتخابات التمهيدية في هونج كونج اليوم الأحد لاختيار المرشحين المؤيدين للديمقراطية، مع توافد المزيد على مراكز الاقتراع بعد الإقبال الكبير في اليوم الأول من التصويت.

وتحدى مئات الآلاف من الناخبين المسجلين حرارة الجو وقيود التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج والمحلية، وخرجوا للإدلاء بأصواتهم.

ويأمل المعسكر الديمقراطي في نهاية المطاف أن يحصل على الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي التي تجري في سبتمبر المقبل، وذلك بالحصول على 35 مقعدا أو أكثر من أصل 70 مقعدا في المجلس.

ومن شأن هذا الفوز أن يمنحهم المزيد من السلطة للاعتراض على التشريعات المؤيدة للمؤسسة.

وتأتي الانتخابات التمهيدية بعد أسبوعين من فرض بكين لقانون الأمن القومي الجديد لهونج كونج، والذي يستهدف التصدي لأنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

وبلغت الأصوات التي تم فرزها في اليوم الأول من الانتخابات 228 ألفا و983 صوتا، بينما ارتفع الحدد حتى ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي إلى 318 ألف صوت تم الإدلاء به عبر التصويت الإلكتروني و10 آلاف صوت تم الإدلاء به عبر بطاقات الاقتراع.

وقال الناشط المخضرم المؤيد للديمقراطية ليونج كووك هانج: "الديمقراطية ليست حلما. علينا الخروج والتصويت لجعلها حقيقة".

كما قال الناشط السياسي أفيري نج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يأمل أن يصل عدد الناخبين الذين يدلون بأصواتهم إلى نصف مليون، وقال نج: "نأمل في تحطيم الرقم القياسي للإقبال البالغ 570 ألفا الذي سجلناه في تصويت عام 2000".

وخيمت على الانتخابات التمهيدية حالة من الذعر والمخاوف من الإلغاء يوم الجمعة بعد أن هاجمت الشرطة معهد أبحاث الرأي العام، الذي يساعد في تنظيم التصويت، دون اعتقالات مع التحقيق في قضية تتعلق بشكوى بشأن معالجة البيانات.