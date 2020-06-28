 وهي مفتوحة.. ابتكار نوافذ قادرة مضادة للإزعاج - بوابة الشروق
الأحد 12 يوليه 2020 12:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وهي مفتوحة.. ابتكار نوافذ قادرة مضادة للإزعاج

أدهم السيد
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 12:06 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 12:06 م

ابتكر فريق في دراسة جديدة، نافذة قادرة على حجب ضوضاء الشارع وهي مفتوحة، في حل لمشكلة الإزعاج والطاقة أيضا؛ نظرا لسهولة الاعتماد عليها بدلا من إغلاقها والاستعانة بالمكيف.

وقال ستيفن إيليات مشرف الدراسة من جامعة ساوث إيمبتون لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن النافذة مزودة بمكبرات صوت تلتقط ترددات الضوضاء وترد عليها بموجات صوت أقل إزعاجا ولكنها تلغي أثر الضوضاء القادمة.

وزود الفريق في التجربة، نافذة بـ24 مكبر صوت، قطر الواحد 4 سنتيمترات ونصف، وعلى بعد مترين تم وضع مصدر صوت يحاكى ضوضاء صادرة من سيارات وقطارات وطائرات.

واكتشف الفريق أن النافذة المبتكرة قللت الإزعاج بنحو 10 ديسيبيل ما يعادل القدر المستبعد من الإزعاج عند إغلاق النافذة.

ويقول إيليات، إن النافذة لها نطاق من الترددات التي تستطيع حجبها فقط وهي ما بين 300 لـ1000 هيرتز، مع أن المكبرات الصغيرة الملحقة بالنافذة قادرة على صد الأصوات الأصغر من النطاق المذكور.

وأكد أن نافذته ستدخل الإنتاج خلال بضعة سنوات قادمة، مضيفا أن بعض التطبيقات تستخدم نفس تقنية معالجة الأصوات النشطة خاصة في سيارات هوندا التي لديها ابتكارات مشابهة لتقليل الضوضاء.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك