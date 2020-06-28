ابتكر فريق في دراسة جديدة، نافذة قادرة على حجب ضوضاء الشارع وهي مفتوحة، في حل لمشكلة الإزعاج والطاقة أيضا؛ نظرا لسهولة الاعتماد عليها بدلا من إغلاقها والاستعانة بالمكيف.

وقال ستيفن إيليات مشرف الدراسة من جامعة ساوث إيمبتون لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن النافذة مزودة بمكبرات صوت تلتقط ترددات الضوضاء وترد عليها بموجات صوت أقل إزعاجا ولكنها تلغي أثر الضوضاء القادمة.

وزود الفريق في التجربة، نافذة بـ24 مكبر صوت، قطر الواحد 4 سنتيمترات ونصف، وعلى بعد مترين تم وضع مصدر صوت يحاكى ضوضاء صادرة من سيارات وقطارات وطائرات.

واكتشف الفريق أن النافذة المبتكرة قللت الإزعاج بنحو 10 ديسيبيل ما يعادل القدر المستبعد من الإزعاج عند إغلاق النافذة.

ويقول إيليات، إن النافذة لها نطاق من الترددات التي تستطيع حجبها فقط وهي ما بين 300 لـ1000 هيرتز، مع أن المكبرات الصغيرة الملحقة بالنافذة قادرة على صد الأصوات الأصغر من النطاق المذكور.

وأكد أن نافذته ستدخل الإنتاج خلال بضعة سنوات قادمة، مضيفا أن بعض التطبيقات تستخدم نفس تقنية معالجة الأصوات النشطة خاصة في سيارات هوندا التي لديها ابتكارات مشابهة لتقليل الضوضاء.