هيفاء وهبي تعلن عن تطور جديد في أزمتها مع مدير أعمالها السابق

روت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل مشكلة تعرضت لها واصفة إياها بـ«واقعة نصب»؛ لذلك لجأت للقضاء المصري، وذلك تعليقا على أزمتها مع مدير أعمالها السابق.

وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أن أحد الأشخاص اقتحم بيتها في مصر بالقوة؛ مستغلا فترة إغلاق الطيران بين مصر ولبنان.

وتابعت: «هذا البيت ملكي أنا وأختي، ومدير أعمالي السابق اشتراها باسمه في البداية، ثم حرر توكيل بيع وشراء باسم أختي، ثم الآن اقتحمه وأقام فيه».

سبق واتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها محمد وزيري، بالاستيلاء على عائدات حفلاتها ومسلسلاتها، موجهة رسالة تتهمه فيها بالإستيلاء على أموالها التي حصلت عليها على مدار السنوات الماضية من العمل، وحجم المبلغ المسروق حوالي أربعة ملايين دولار أي 63 مليون جنيه، حسب تصريح محامي الفنانة اللبنانية ياسر قنطوش.