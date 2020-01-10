استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية إلى اسطنبول غدا بعد توقف 5 أشهر

قال رئيس قسم العلاقات العامة في شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما" اليوم الأحد إن رحلات الشركة من طهران إلى إسطنبول، والتي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا، ستستأنف غدا الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن حسين جهاني القول لها: "تم تعليق العديد من رحلات شركة هما، إلى الدول الأوروبية منذ تفشي فيروس كورونا، وحاليا أصبحت الرحلات الجوية الإيرانية المنتظمة إلى لندن ومانشستر وباريس وامستردام محدودة".

وأشار إلى أن الرحلة الأولى بين طهران وإسطنبول لشركة طيران "هما" ستنطلق غدا، موضحا أن بيع التذاكر يتم في مكاتب الشركة ووكالات الطيران المعتبرة.

وبحسب جهاني، فإن تسيير الرحلات من طهران إلى إسطنبول سيتم يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، من مطار الإمام الخميني.