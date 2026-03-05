زيلينسكي يعلن تأجيل المحادثات الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، إنه قد تم تأجيل جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط إلى الاستفادة من خبرة كييف في التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد".

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت عشرات الآلاف من الطائرات المسيرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا منذ غزوها لجارتها قبل أكثر من أربع سنوات بقليل.

وردت إيران باستخدام نفس الطراز من الطائرات المسيرة ردا على الهجمات المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية.

وقال زيلينسكي، مساء أمس الأربعاء، "في الوقت الراهن، وبسبب الوضع المحيط بإيران، لا توجد بعد المؤشرات اللازمة لعقد اجتماع ثلاثي. ولكن بمجرد أن يسمح لنا الوضع الأمني ​​والسياق السياسي العام باستئناف العمل الدبلوماسي الثلاثي، سيتم ذلك".

وأضاف زيلينسكي أن عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، تواصلت مع أوكرانيا للحصول على المساعدة في الدفاع ضد الطائرات الإيرانية المسيرة.

وقال زيلينسكي أنه تحدث خلال الأيام الماضية مع قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والكويت بشأن إمكانية التعاون في هذا المجال.

وأكد زيلينسكي أن المساعدة الأوكرانية ستقدم فقط إذا لم تضعف دفاعات أوكرانيا، وإذا ساهمت في تعزيز الجهود الدبلوماسية لكييف لإنهاء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي "نحن نساعد على الدفاع في زمن الحرب أولئك الذين يساعدوننا، نحن أوكرانيا، على الوصول إلى نهاية عادلة للحرب" مع روسيا.