السعودية: تكرار إيران سلوكها السافر تجاه دول المنطقة يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره



أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكار المملكة وإدانتها بأشد العبارات، لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تشدد المملكة على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وبدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وتعبر المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومة وشعباً، وتؤكد حق البلدين في حماية أمنها ومجالها الجوي وسلامة أراضيها ومواطنيها، مثمنةً ما تقوم به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها استدعت السفير الإيراني مجتبى ديميرشيلو، اليوم الخميس، وذلك احتجاجًا على هجمات بالمسيرات نُفذت من الأراضي الإيرانية.

وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن إيران شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة اليوم الخميس، على منطقة ناخيتشيفان.

ونوهت أن إحدى الطائرات المسيرة أصابت مبنى الركاب في مطار نخجوان، فيما سقطت الأخرى على مقربة من مدرسة قرية شكر آباد الثانوية بولاية بابك النخجوانية في قرية شاكاراباد.

وأدانت الوزارة بشدة هذه الهجمات التي أسفرت عن أضرار في مبنى المطار وإصابة مدنيين اثنين، قائلة إن الهجوم يعد انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، ويساهم في زيادة التوترات في المنطقة.

وطالبت إيران بتقديم تفسير واضح بشأن الهجمات في أقرب وقت ممكن، وإجراء تحقيق مناسب، واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وشددت الوزارة في ختام بيانها، على أن أذربيجان تحتفظ بحقها في الرد.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن مطار نخجوان الدولي في أذربيجان تعرض لهجوم من قبل طائرتين مسيرتين، اليوم.

وأبلغ مراسل وكالة «أذرتاج» أن الطائرتين المسيرتين استهدفت إحداهما مبنى المطار، والأخرى سقطت على مقربة من مدرسة قرية شكر آباد الثانوية بولاية بابك النخجوانية فانفجرت.