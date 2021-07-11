قيادات مركز إسنا بالأقصر يتفقدون أعمال «حياة كريمة» بالقرى

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تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية باويل التابعة لمجلس قروى النجوع؛ حيث يجري بها تغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، ٦ بوصة بطول ٢٫٩ كيلو متر، و ٤ بوصة بطول ٥ كيلو متر بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد نصير أعمال إنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر، وتفقد أعمال صيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والأثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفي السياق ذاته تابعت صباح منصور نائب رئيس المركز الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي أصفون المطاعنة لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين بعد أن تم إزالة مبنى وحدة الشئون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تفقد منصور أعمال إنشاء مركز شباب المعلا والجاري العمل به والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية.