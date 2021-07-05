القوات العراقية تدمر 3 أوكار للإرهابيين خلال عملية أمنية في كركوك

دمَّرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، 3 أوكار ومعسكرا للإرهابيين خلال عملية أمنية نفذت من 3 محاور في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات وقوة من الشرطة الاتحادية ومفرزة من المخابرات وقوة من طيران الجيش العراقي، شرعت بعملية أمنية استخبارية من 3 محاور في محافظة كركوك شملت وادي الكور الواقع في ناحية الرشاد".

وأضافت أن "العملية مستمرة وأسفرت عن ضرب وتدمير 3 أوكار ومعسكر واحد للإرهابيين".

وأشارت إلى أن "العملية تمت بناءً على المعلومات والمعطيات الاستخبارية الواردة إلينا ومتابعة المضافات التي ينطلق منها الإرهابيون لتنفيذ هجماتهم على الأجهزة الأمنية".