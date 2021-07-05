محافظ الإسكندرية: استمرار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى والذبح داخل المجازر مجانا

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، على رؤساء الأحياء بتنفيذ خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، معلنا أنه تم معاينة 138 طلبا لأصحاب محال الجزارة للذبح داخل المجازر.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء، ومديرية الطب البيطري، والرقابة والرصد البيئي، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وممثلي الصرف الصحي والمرور، وشرطة المرافق حملات مكبره للتفتيش على سلامة اللحوم، والتأكد من أن عمليه الذبيح لا تتم خارج المجازر الحكومية.

وتم خلال الحملة، معاينة 138 طلبا لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، للموافقة لهم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحي المبارك، وأيام التشريق الثلاث وفقاً للاشتراطات الواردة في القرار.

كما تم التفتيش على محلات الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم، وأماكن عرضها للتأكد من سلامة المعروض، وحماية المستهلك من غش اللحوم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 مخالفة، وتحصيل غرامات مالية بمبلغ 63 ألف جنيه لمن خالفوا القرار.

من جانبه أكد المحافظ، أن المواطنين يمكنهم ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي: "مجزر العامرية، ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق الثلاثة".