منتخب اليد يعلن قائمته في أولمبياد طوكيو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو عن قائمته التي تضم 16 لاعبا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

ويقود مصر الإسباني روبرتو باروندو جارسيا وأنطونيو يورينتي مدرب مساعد وفينيو لوزرت مدرب حراس المرمى ودكتور محمد شوقى طبيبالمنتخب و كابتن نور أبو زيد مدير المنتخب.

جدير بالذكر أن المنتخب يلعب في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابانوالبحرين.

وخاض "الفراعنة" خلال الفترة الماضية 3 معسكرات الأوروبية عدد من المدارس حيث فاز منتخبنا على كرواتيا بنتيجة 31 - 28، قبل أن يخسربصعوبة من إسبانيا بنتيجة 30 - 29، ثم تلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 31 - 30 مع اللحظات الأخيرة من المباراة،قبل أن يفوز على البرازيل بنتيجة 32 - 25، وكان ختام اللقاءات أمام منتخب الماكينات الألمانية وخسر منتخبنا بنتيجة 29 - 27.

ومن المقرر، أن يحصل لاعبي منتخبنا على راحة الثلاثاء قبل أن يعودوا للتدريبات من جديد قبل السفر مع البعثة الرسمية يوم 17 يوليو الجاري.