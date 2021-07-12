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منتخب اليد يعلن قائمته في أولمبياد طوكيو

علي البحيري
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 10:54 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو عن قائمته التي تضم 16 لاعبا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار

الظهير الأيسر: علي زينيحيى الدرعحسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند

الظهير الأيمن: أحمد الأحمريحيى خالد

الدائرة: محمد ممدوح هاشمإبراهيم المصريوسام نوارأحمد عادل

ويقود مصر الإسباني روبرتو باروندو جارسيا وأنطونيو يورينتي مدرب مساعد وفينيو لوزرت مدرب حراس المرمى ودكتور محمد شوقى طبيبالمنتخب و كابتن نور أبو زيد مدير المنتخب.

جدير بالذكر أن المنتخب يلعب في المجموعة الثانية في الأولمبياد، والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابانوالبحرين.

وخاض "الفراعنة" خلال الفترة الماضية 3 معسكرات الأوروبية عدد من المدارس حيث فاز منتخبنا على كرواتيا بنتيجة 31 - 28، قبل أن يخسربصعوبة من إسبانيا بنتيجة 30 - 29، ثم تلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 31 - 30 مع اللحظات الأخيرة من المباراة،قبل أن يفوز على البرازيل بنتيجة 32 - 25، وكان ختام اللقاءات أمام منتخب الماكينات الألمانية وخسر منتخبنا بنتيجة 29 - 27.

ومن المقرر، أن يحصل لاعبي منتخبنا على راحة الثلاثاء قبل أن يعودوا للتدريبات من جديد قبل السفر مع البعثة الرسمية يوم 17 يوليو الجاري.


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