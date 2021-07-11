أحمد عز ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «الجريمة»

انتهى الفنان أحمد عز، أمس الأحد، من تصوير فيلمه الجديد " الجريمة".

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، حجاج عبدالعظيم.

وتدور أحداثه فى السبعينيات، حول مجرم ينفذ عدد من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين.

وينتظر أحمد عز عرض فيلم «العارف: عودة يونس»، 14 يوليو الجاري، ويشاركه البطولة أحمد فهمى، ومصطفى خاطر، محمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.