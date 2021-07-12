 ارتفاع حصيلة ضحايا صواعق البرق بالهند إلى أكثر من 50 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا صواعق البرق بالهند إلى أكثر من 50 قتيلا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 11:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 11:59 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا صواعق البرق التي ضربت ولايتين بالهند خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 50 قتيلا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم الاثنين، أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 17 أخرون بعد أن ضربتهم صاعقة برق بالقرب من برج مراقبة في قلعة تعود إلى القرن الثاني عشر بولاية "راجستان" الغربية، بينما لقى 42 شخصا على الأقل حتفهم بسبب صواعق البرق في مقاطعات مختلفة بولاية "أوتار براديش".

وقد أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تقديم تعويضات مالية لأسر الضحايا والمصابين، فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من استمرار صواعق البرق خلال اليومين المقبلين.

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