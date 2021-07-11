يبدأ عرض مسلسل "الحرامي 2" عبر منصة شاهد يوم ١ أغسطس المقبل.

مسلسل "الحرامي 2" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، أحمد فتحي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي.

الجزء الأول من المسلسل كان 10 حلقات، وتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإمساك به، وظل متواجدًا في المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الإبنة التي تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع في حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامي بسببها ويساعدها.