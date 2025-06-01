فرصة نادرة لرؤية الشفق القطبي في ألمانيا الليلة بفعل عاصفة شمسية قوية

قد يتمكن محبو مراقبة النجوم في ألمانيا من مشاهدة الشفق القطبي ليل الأحد، وفقا لتوقعات فلكية.

فقد سجلت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي انبعاثا كبيرا لجسيمات مشحونة من الشمس تتجه نحو الأرض، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور هذا المشهد السماوي الخلاب.

وقالت كارولين ليفكه من "بيت علم الفلك" في هايدلبرج: "فرص رؤية الشفق القطبي في الليلة المقبلة مرتفعة جدا بالفعل، حتى في خطوط العرض المتوسطة، أي حتى منطقة جبال الألب". لكنها أشارت إلى أن التنبؤات الدقيقة، كما هو الحال دائما، صعبة.

وفي ألمانيا، من المتوقع أن تكون أفضل فرص لمشاهدة الأضواء السماوية الملونة في وسط البلاد والنصف الشمالي الغربي، بدءا من ولاية شمال الراين-وستفاليا وصولا إلى بحر الشمال وبحر البلطيق، بحسب ما ذكره خبير بالأرصاد الجوية في خدمة الطقس الألمانية.

أما في الجنوب والشرق، فمن المتوقع وجود غيوم في الغالب مع هطول زخات مطرية وعواصف رعدية. ومع ذلك، أضاف الخبير أن هناك أيضا إمكانية لفترات من السماء الصافية في تلك المناطق.

وتحدث دورات النشاط الشمسي القوي والضعيف كل نحو 11 عاما، ويعتقد أن الدورة الحالية تمر بمرحلة الذروة حاليا، والتي يمكن أن تستمر لبضع سنوات وتتميز بحدوث انبعاثات شمسية متكررة نسبيا.