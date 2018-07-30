ضبط 110 طرب حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 110 طرب حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عنصر إجرامي تخصص فى الاتجار بالحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (110 طرب حشيش وزنت 11 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ770 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.