محافظة شمال سيناء تتسلم 10 صناديق قمامة صديقة للبيئة

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ظهر اليوم الإثنين، أحمد السيد الصولي مندوب شركة الدلتا للصناعات المتكاملة، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقدم مندوب الشركة 10 صناديق قمامة "ماكلين" سعة 400 لتر، هدية من الشركة إلى المحافظة، وهي مصنعة من مادة البوي إيثيلين صديقة البيئة، والتي تستخدم في جمع القمامة من الشوارع والوحدات السكنية.

وقدم المحافظ الشكر للشركة ومسئوليها للمساهمة في توفير صناديق القمامة والحفاظ على البيئة، موجها باستخدام الصناديق العشر في عدد من الشوارع وجمع القمامة من الوحدات السكنية حفاظا على البيئة.