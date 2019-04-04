تشديد أمني على لجان الثانوية العامة بالهرم لمنع التزاحم

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توافد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية على لجان مدرسة أم الأبطال بالهرم، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري.

وحرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجان رفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان.

وشهدت اللجان تشديدات أمنية، مع وضع كردون أمني أمام اللجان؛ لتنظيم دخول الطلاب، ومنع الزحام وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام التاسعة من صباح اليوم، لتنظيم دخول الطلاب لمقار الامتحانات.

وحرص مسؤولو اللجان على تفتيش الطلاب أثناء دخولهم من خلال استخدام البوابات الإلكترونية والتفتيش الذاتي ومنع اصطحابهم لأي متعلقات خاصة بالمادة، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا من ارتداء الماسك الطبي وتوفير الكحول والكمامات للطلاب أثناء دخولهم مقار اللجان.