مقتل أكثر من 20 شخصا في حريق مستشفى لعزل كورونا بالعراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار في العراق، مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.



وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "٢٠ حالة وفاة و٥ جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق".



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الامام الحسين (ع) في محافظة ذي قار.



من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".



واندلع حريق في مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بذي قار.



من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".