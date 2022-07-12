برشلونة يعلن غياب بوتياس عن الملاعب لمدة عام

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم للسيدات، أنه من المتوقع أن تغيب أليكسيا بوتياس عن الملاعب لمدة تصل إلى عام كامل بعدما خضعت لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وخرجت بوتياس، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية، من بطولة أمم أوروبا للسيدات بعدما تعرضت للإصابة في المران قبل ثلاثة أيام من مباراة المنتخب الإسباني الافتتاحية أمام فنلندا في المجموعة الثانية من البطولة.

وبينما حقق المنتخب الإسباني انتصاره الأول على فنلندا 4 / 1، إلا أن إصابة بوتياس تعد ضربة موجعة لفرص المنتخب الإسباني في التتويج باللقب.

وسجلت بوتياس 27 هدفا في 100 مباراة دولية كما أنها توجت بلقب هدافة دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم الماضي برصيد 11 هدفا.