تحرير 258 محضر مخالفة بيئية لمحال الجزارة في الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة رشا شوقي، حملات خلال إجازة عيد الأضحى للرقابة على المحال والمنشآت ولرصد أي مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة العامة، أسفرت عن تحرير 258 محضر مخالفة بيئية لمحال الجزارة والشوادر والمنشآت العامة.

وأشارت شوقي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه خلال الحملات التي تمت في الماضية تم المرور على جميع الأحياء، حيث تم تحرير 26 محضرًا للمحال في حي وسط، و17 محضرًا للمحال بحي العجمي، و48 محضرًا في حي شرق، و39 محضرًا في برج العرب، و12 محضرًا في حي غرب، بالإضافة إلى 24 محضرًا في منتزه أول، و34 محضرًا في الجمرك، و22 محضرًا للمنشآت بحي عامرية أول، و36 محضرًا بحي عامرية ثان.