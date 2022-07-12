

قال الفنان المغربي عبد الفتاح جريني، إنه كان بصدد الدخول في مشروع سينمائي لكنه توقف بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه ظل 6 أشهر من أجل هذا المشروع في مصر أخذ خلالها كورسات وورش تمثيل.

وشدد على أنه متابع جيد للحركة السينمائية العربية والعالمية، ويحرص على مشاهدة الأفلام الجديدة في السينما وكان أحدثها "كيرة والجن"، والذي يراه ملحمة فنية متكاملة العناصر سواء من ناحية التأليف أو الإخراج والتصوير والتمثيل، والأهم أنه يقدم رسالة قوية ودرس للأجيال الحالية بأن يعرفوا تاريخ وطنهم وأن ما وصلوا إليه الآن نتيجة روح ودماء مواطنين آمنوا بحرية هذا الوطن.

وعن تجربته في الغناء بالهندي قال "جريني" خلال حوار مع الإعلامية بسنت شمس الدين عبر إذاعة "بانوراما أف أم"، إنه أحد عشاق سينما بوليوود، وأن تجربته مع شاروخان.

وأضافت: "له شعبية وجمهور مختلف، وبسببهم تعلم اللغة الهندية وخصوصا بعد نجاح jabara fan، وظالمة مع ابنة بلده المطربة جميلة".

وكشف "جريني"، أنه يعمل حاليا على ألبوم جديد مع شركة روتانا، يضم عدد متنوع من اللهجات التي ترضي عشاقه منها المغربي والمصري واللبناني.

كما يستعد لطرح أغنية مصرية قريبا، فيما أعلن أنه تعاقد على إحياء عدد من الحفلات في الساحل الشمالي بمصر، وكذلك في السعودية ودبي وسوريا.

وعن مشاريع الحب والزواج والارتباط والاشاعات الكثيرة التي تطارده، قال "جريني"، إنه حاليا يعيش قصة حب، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن مفاجأة خاصة جدا.

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