قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد أية نواقص للأدوية في السوق، مشيرا إلى توفير الدولة جميع المثائل للأصناف المختلفة، معقبا: «لا يوجد نواقص في أي نوع من أنواع الدواء حتى الأدوية المستورد المرتبطة بالأورام».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الاعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى توجيه الرئيس السيسي بتوفير أدوية الأورام دون النظر إلى مسألة ارتفاع سعر التكلفة نتيجة تغير سعر الصرف، موضحا أن المشكلة الرئيسة تكمن في توقف سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع الطلب على المصانع المصدرة.

ونوه إلى توافر حوالي 90 % من الأدوية الشائعة والأكثر استخداما داخل السوق المحلي؛ نتيجة تصنيعها محليا، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على توطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ عام 2014، على غرار ما تم بشأن توطين صناعة دواء «السوفالدي» المعالج لفيروس التهاب الكبدي الوبائي محليا.

ورد على شكاوى البعض بشأن عدم توافر بعض الأسماء التجارية، موضحا: «المادة الفعالة تتواجد على الأقل في 3 أو 5 أسماء تجارية مختلفة، فعدم توفر بعض الأسماء التجارية لا يعني عدم توفر الدواء، لأن المثيل متوفر في أكثر من اسم تجاري بنفس التركيب والمادة الفعالة والتركيز، فلا يوجد دواء ليس له مثيل».

وعلي صعيد آخر، كشف عن تزايد أعداد المترددين على طلب الخدمات الطبية لمبادرة «100 يوم صحة» إلى نصف مليون يوميا، مقارنة بـ 100 ألف خلال الأيام الأولى للحملة، مشيرا إلى توجيه وزير الصحة بتوفير المخزون الأدوية في أماكن تقديم الخدمات داخل وحدات الرعاية الأساسية والعيادات الخارجية؛ لمواكبة الإقبال المتزايد على المبادرة.