بو حبيب: نفضل أن يواكب الجيش اللبناني قوات يونيفل في مهامها بالجنوب

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، أنه من الأفضل أن يواكب الجيش اللبناني قوات "يونيفل" في مهامها في الجنوب تفادياً للمشكلات.

جاء ذلك بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، مع الوزير بو حبيب، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وعن توسيع صلاحيات قوات "يونيفيل" في الجنوب، قال بو حبيب، في تصريح بعد الاجتماع: "هناك اتفاق عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701، وهناك عمل على الأرض بين يونيفيل والجيش اللبناني، وعلاقة بينهما".

وأضاف: "نحن نريد أن تقوم قوات اليونيفيل بواجبها من دون مشكلات، ولذلك والأفضل لها، وهي على قناعة بذلك، أن يواكبها الجيش اللبناني".

وأشار إلى وجود تعاون كامل في الجنوب، ونحو 80 % من دوريات الأمم المتحدة تتم بوجود الجيش اللبناني، ونريد أن تكون النسبة أكثر كي لا يواجهوا مشكلات؛ لأن الأهالي يشعرون براحة أكثر بوجود الجيش.

وكانت "يونيفيل" أنشئت بموجب قرارين صادرين من مجلس الأمن الدولي في 19 مارس 1978؛ لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو 2006، عزز مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.