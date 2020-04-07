قائمة بدون مفاجآت للزمالك قبل قمة الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الخميس باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

لم تشهد القائمة أي مفاجآت، حيث عاد ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، بالإضافة إلى وجود عمرو السيسي وأحمد سيد "زيزو" بعد تأكد جاهزيتهما، بينما يواصل الثلاثي أحمد بلحاج وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" الغياب لعدم الجاهزية، وهو ما أشارت إليه الشروق في وقت سابق.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.