رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد تكليفه بالترشح للرئاسة: ماضون في طريقنا ولدينا أهداف وطنية لتحقيقها

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، قبوله تكليف الحزب له بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ووجه عمر فى مقطع فيديو بثه منذ قليل لإعلان ترشحه، الشكر لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء الحزب، لإيمانهم باستراتيجية الحزب التى كانت واضحة منذ تأسيسه فى 12 سبتمبر 2019، والتي كان أحد عناصرها، أن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحا رئاسيا وأن يثقله بالخبرات، فى غضون 10 سنوات من تاريخ إنشائه، وتم الإعلان عن تلك الاستراتيجية منذ 8 سنوات مضت خلال المنافسات في الانتخابات النيابية عام 2015.

وأضاف: "اليوم وبعد أن استطعنا بالجهد الدؤوب تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيجية، وأصبحنا ثانى أكبر الأحزاب السياسية فى مصر، من حيث عدد الأعضاء فى غرفتي النواب والشيوخ، وكذلك فى عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية بجميع المحافظات، أعلن لكم قبولى بتكليفكم لى بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن هذا المنصب رفيع يلقي بمسؤولية كبيرة علينا تجاه الوطن والشعب، قائلا:" أدعو الله أن يعيننا جميعا على تلك الخطوة ويكتب لنا السداد لما فيه الخير لمصر والمصريين".

وتابع: "نحن حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيدلوجي وأهداف وطنية سامية نسعي خلفها، ولدينا من الإرادة والقدرة علي تحقيقها مهما بلغت صعوبتها".

وأكد: ماضون فى طريقنا غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا، مترفعين ومتحملين الصعاب فى صمت كعادتنا دائما، فى سبيل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية".