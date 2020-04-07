قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، إن بلاده تنظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية بشأن الاجتماعات التي ستُعقد غدا الخميس في القاهرة.

وأضاف "الصادق"، في تصريحات للتلفزيون السوداني، أن هذه المبادرة قد يصعب تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة.

وأكد أن المحادثات التي أجريت في مدينة جدة السعودية متعطلة، ولم تحقق أهدافها، موضحا أنه لن يتم الاستمرار فيها ما لم تتغير الطريقة التي يعمل بها.

وتستضيف مصر، غدا الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار؛ لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.