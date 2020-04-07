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عن عمر ناهز 94 عاما، توفي الكاتب الفرنسي -التشيكي المولد- الشهير ميلان كونديرا، حسبما أكدت متحدثة باسم "مكتبة مورافيا" في مدينة برنو التشيكية نيابة عن زوجته.

ويعرف كونديرا بعدة مؤلفات أبرزها "كائن لا تحتمل خفته"، وكتاب "الضحك والنسيان"، و"الخلود" و"المزحة"."

وتصدر اسم الكاتب الراحل مواقع التواصل الاجتماعي وتداول رواد المواقع أشهر مقولاته العالقة بالأذهان، وذلك في التقرير التالي:

"الغيرة مثل ألم الأسنان الحاد فهي لا تدع أي امرىء يتمكن من فعل أي شيء حتى أن يظل جالسا عليه أن يسير فقط جيئة وذهابا جيئة وذهابا".

"من حسن حظ الإنسانية أن حروبها الكبرى خاضها الرجال.. لو كانت النساء هنّ من خضنها، لكانت أكثر وحشية، ولقطعت دابر البشر".

"الروايات تمنحنا فرصة للهروب الخيالي وتقتلعنا من حياة لم تكن تمنحنا أي إحساس بالرضا".

"جميعنا في جزء ما من أنفسنا نعيش وراء الزمن، ربما لا نعي عمرنا إلا في لحظات استثنائية، إننا معظم الوقت أشخاص بلا أعمار".

"الإنسان الطيب يضحك، يسامح كثيراً، يتجاهل كل ما يؤلمه ولا أحد يعلم ما بداخله".

"لا توجد أية وسيلة لنتحقق أي قرار هو الصحيح، لأنه لا سبيل لأية مقارنة.. كل شيء نعيشه دفعة واحدة، مرة أولى ودون تحضير".