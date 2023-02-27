 محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى قسطرة القلب الجديد بمستشفى دسوق العام - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يتفقد مبنى قسطرة القلب الجديد بمستشفى دسوق العام

محمد نصار
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:32 م

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مبنى قسطرة القلب الجديد، والعناية المركزة، والذي يتكون من 7 أدوار، الدور الأول وحدة قسطرة القلب، والدور الثاني عناية مركزة لما بعد قسطرة القلب بسعة 11 سريرا وعيادة القلب والإيكو، والدور الثالث عناية مركزة بسعة 13 سريرا، والدور الرابع عناية مركزة بسعة 13 سريرا، وكذلك الدور الخامس عناية مركزة بسعة، 13 سريرا بإجمالي 50 سريرا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المساهمين من خلال المشاركة المجتمعية، من أهالي دسوق، بإقامة المبنى وتوفير الأجهزة.

كما وجه الشكر للأطعمة الطبية في مديرية الشئون الصحية، والأطقم الصحية مستشفى دسوق العام.


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