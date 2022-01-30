ريو تينتو وسوميتومو تعتزمان إقامة وحدة تجريبية لإنتاج الهيدروجين في جلادستون

أعلنت شركتا ريو تينتو الأسترالية للتعدين وسوميتومو كورب اليابانية للتجارة اعتزامهما إقامة أول وحدة من نوعها لإنتاج الهيدروجين في منطقة جلادستون بأستراليا كجزء من برنامج قيمته 1ر111 مليون دولار أسترالي يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات تصنيع الأمونيا.

ويهدف البرنامج لتأكيد جدوى استخدام الهيدورجين في عملية التكليس حيث يتم تسخين الأمونيا المائية إلى درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.

ويشمل البرنامج بناء وحدة هيدروجين في المصنع وتعديل معدات المعالجة فيه.

سيتكون المشروع من بناء وحدة تحليل كهربائي بقدرة 5ر2 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين في مصنع يارون للألومنيوم وتعديل إحدى وحدات التكليس الأربع فيه، بحيث تستطيع العمل أحيانا مع جهاز لحرق الهيدروجين.

ومن المتوقع أن تنتج التجربة ما يعادل حوالي 6000 طن من الأمونيا سنويا، في حين ستنخفض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المصنع بنحو 3000 طن سنويا.

ويمكن أن تنخفض كمية الانبعاثات بمقدار 500 ألف طن سنويا عند تحويل المصنع بالكامل للعمل بالهيدروجين الأخضر، وهو ما يعادل إجمالي العوادم الصادرة عن 109 آلاف سيارة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

ومن المتوقع بدء أعمال بناء الوحدة التجريبية في العام المقبل على أن تبدأ إنتاج الهيدروجين في 2025.