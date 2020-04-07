زيلينسكي يطالب بمسار سريع لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي "الناتو" "بمسار سريع" لانضمام بلاده إلى الحلف.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج قبل اجتماع القمة المنعقدة في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن نتائج قمة الناتو "جيدة"، إلا أنها ستكون "مثالية" إذا تمت دعوة كييف للانضمام إلى التحالف العسكري، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد أن أفضل ضمان لأوكرانيا هو عضوية الناتو.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستساهم دائمًا في أمن أوروبا