هآرتس: نتنياهو ينفذ خطة لتطهير الإعلام من خصومه

اتهمت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفذي خطة لـ"تطهير" وسائل الإعلام المحلية، بتعيين موالين له في مناصب تنفيذية والإطاحة بصحفيين وإعلاميين معارضين له.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى عملية "تطهير" تشهدها القناة الـ13 الإسرائيلية تستهدف خصوم نتنياهو، وأكدت أن تلك الحملة بدأت بإلغاء برنامج شهير يقدمه الصحفي الاستقصائي رفيف دروكر.

وأوضحت أن دروكر -الذي كان منذ فترة طويلة خصما بارزا لنتنياهو- كشف من خلال تقاريره السابقة عن حالات عديدة من الفساد وعدم الكفاءة بين نتنياهو ورفاقه. وأوضحت الصحيفة أن بعض التقارير أكدت أن رئيس الوزراء ربط تقديم المساعدات المالية الحكومية للقناة الـ 13 بإقالة دروكر، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلنت القناة الإسرائيلية، أمس، وقف بث برنامج "منطقة الحرب" للصحفي المخضرم، وذلك بعد تعيين يوليا شمالوف-بيركوفيتش رئيسة تنفيذية للقناة، وهي خطوة أثارت جدلا كبيرا، حيث اعتبر كثيرون أن هذا التعيين محاولة من نتنياهو لتحويل القناة إلى منصة يمينية.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الصحفيين في القناة عبروا عن رفضهم لتعيين بيركوفيتش، من بينهم باروخ كرا الصحفي الاستقصائي الذي قدم تقارير عن محاكمات نتنياهو وخططه لتعديل النظام القضائي، وماتان هودوروف أحد كبار المعلقين الاقتصاديين، إلى جانب دروكر.

واعتبرت أن ما يجري داخل القناة 13 جزء من إستراتيجية أوسع يتبعها نتنياهو وحلفاؤه للسيطرة على وسائل الإعلام المحلية وإعادة تشكيلها، وضربت مثلا باستهداف صحيفة "إسرائيل اليوم" عام 2015، والجهود المبذولة لخصخصة إذاعة الجيش، وإغلاق هيئة البث العامة "كان" إضافة إلى منح مزايا تنظيمية للقناة 14 التي وصفتها بأنها قناة اليمين المتشدد الناطقة باسم نتنياهو.

ورأت "هآرتس" أن حملة نتنياهو لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي خطوة إستراتيجية للبقاء السياسي، وأشارت إلى أن تلك الحملة شهدت تصاعدا بعد الحرب على غزة، وقالت إن العمل ضمن الحملة استهدف التعتيم على خطورة الوضع، وتطبيع احتلال قطاع غزة وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

ووصفت تصريحات الصحفيين المتحالفين مع نتنياهو خلال الحرب بأنها متطرفة للغاية، حيث تم الاستشهاد ببعضها في القضية التي رفعت ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.