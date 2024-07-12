 فتح باب التقديم في دورة الدراسات الحرة بقصر السينما - بوابة الشروق
الجمعة 12 يوليه 2024 5:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فتح باب التقديم في دورة الدراسات الحرة بقصر السينما

قصر السينما بجاردن سيتي
قصر السينما بجاردن سيتي

نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:50 ص

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم والتسجيل بدورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، والمقرر إقامتها الأحد 4 أغسطس المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

مدة الدورة 3 أشهر، الشهر الأول محتوى عام، والثاني تخصصي، والثالث للورشة، وتتضمن الدورة التدريبية محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم د. أشرف محمد، د. مختار يونس، د. مروة عزب، د. حسين بكر، د. يسري المناديلي، د. ضياء الدين جابر، ومدير التصوير زايد نايف وغيرهم.

وتتوفر استمارات التقديم بالقصر حاليا ويتاح سداد جزء من رسوم الدورة عند التقديم واستكماله في بداية الشهر الثاني للدراسة.

فعاليات الدورة التدريبية ينظمها قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وتأتي في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك