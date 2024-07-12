فتح باب التقديم في دورة الدراسات الحرة بقصر السينما

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم والتسجيل بدورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما بجاردن سيتي، والمقرر إقامتها الأحد 4 أغسطس المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

مدة الدورة 3 أشهر، الشهر الأول محتوى عام، والثاني تخصصي، والثالث للورشة، وتتضمن الدورة التدريبية محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم د. أشرف محمد، د. مختار يونس، د. مروة عزب، د. حسين بكر، د. يسري المناديلي، د. ضياء الدين جابر، ومدير التصوير زايد نايف وغيرهم.

وتتوفر استمارات التقديم بالقصر حاليا ويتاح سداد جزء من رسوم الدورة عند التقديم واستكماله في بداية الشهر الثاني للدراسة.

فعاليات الدورة التدريبية ينظمها قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وتأتي في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.