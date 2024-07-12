 كيبا يحسم موقفه من عرض اتحاد جدة - بوابة الشروق
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كيبا يحسم موقفه من عرض اتحاد جدة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 4:03 م

حسم كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، موقفه من العرض المقدم له من اتحاد جدة السعودي، للانضمام إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

وفقا لصحيفة "ماركا" يرغب كيبا في العودة لريال مدريد، حيث رفض عرضا مغريا من اتحاد جدة.

أوضحت الصحيفة أنه لا أزمة في مفاوضات ريال مدريد مع نظيره تشيلسي، حيث ينتهي عقد كيبا مع البلوز في صيف عام 2025.

أشارت "ماركا" إلى استعداد الحارس الإسباني، البالغ من العمر 29 عاما، لخفض راتبه من أجل تجديد إعارته إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكان كيبا قد لعب مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من تشيلسي، بعد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.


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