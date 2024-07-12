تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، محركات البحث بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين شركات الذكاء الاصطناعي التابعة له مع شركة أوراكل، التي تعد واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات في العالم.

ونشر إيلون ماسك، على حسابه بمنصة “إكس”، أن شركته “إكس إي آي” أنهت المحادثات لتوسيع اتفاق قائم مع أوراكل، في الوقت الذي تبني فيه “إكس إي آي” أقوى مجموعة تدريب في العالم بفارق كبير.

وأطلق ماسك شركة “إكس إي آي” في الصيف الماضي، بعد النجاح الباهر الذي حققه روبوت الدردشة “شات جي بي تي” التابع لشركة “OpenAI”.

ولكن، ماذا نعرف عن شركة الذكاء الاصطناعي الشهيرة "Open AI"؟

"أوبن إيه آي" هي مركز أبحاث ومنظمة وشركة بحثية، تأسست عام 2015، وتختص بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي يعرف على أنه ذكاء الآلات والبرمجيات.

وتقوم الشركة على تطوير الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر علم من علوم الحاسوب يهتم بتطوير وتعليم الآلة لتنجز المهام ذاتها التي ينجزها البشر، ولتفكر مثلهم وتعالج الأمور بشكل ناجح، وفق تقرير سابق أعدته "الجزيرة".

وتتكون شركة أوبن إيه آي من مؤسستين مختلفتين؛ الأولى هي "أوبن إيه آي آي إن سي"، وهي مؤسسة غير ربحية مسجلة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة، والثانية "أوبن إيه آي جلوبال إل إل سي"، وهي مؤسسة ربحية.

*مايكروسوفت

وتحولت أوبن إيه آي إلى شركة ربحية، عام 2019، لكن بشكل محدود، وذلك من خلال وضع سقف محدد لأرباح الشركة بحيث لا يدفعها العائد المادي للتخلي عن أهدافها في تطوير ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للبشرية.

وجاء ذلك عندما قدمت مايكروسوفت استثمارا بلغت قيمته مليار دولار للشركة، وبذلك انقسمت حصة الشركات للملكية بين 49% لشركة مايكروسوفت والمستثمرين الآخرين، و49% لمنظمة "أوبن إيه آي".

*إيلون ماسك

ويعد رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في العديد من الشركات العالمية مثل تيسلا المختصة بمجال السيارات الكهربائية، وسبيس إكس لتصنيع الصواريخ والمركبات الفضائية، من أوائل مؤسسي شركة أوبن إيه آي.

وقال في لقاءات صحفية سابقة، إنه اسم الشركة كان من اختياره، كما أنه استثمر ما يقارب 50 مليون دولار في الشركة، لكنه غادرها، في 2018، بسبب اعتراضه على التعاون مع شركة مايكروسوفت.

*شات GPT

يعد نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى "المحول التوليدي المدرب مسبقا" المنتَج الأول للشركة والذي دُرب على عدد هائل من البيانات تخص جميع المجالات بما فيها البرمجة والرياضيات والعلوم والأدب وغيرها.

كما أن لدى الشركة منتجات أخرى مثل: "دال إي" وهو منصة احترافية لتوليد الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأُصدر منها ثلاثة نسخ.