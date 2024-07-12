الشرطة تشتبه في ضلوع الجريمة المنظمة في أعمال العنف بغرب ألمانيا

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تحقق الشرطة غربي ألمانيا في صراع دموي محتمل بين تجار مخدرات، بعد انفجار أمام مبنى تجاري بوسط مدينة دوسلدورف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأعلن ممثلو الادعاء في دوسلدورف وشرطة كولونيا اليوم أن التحقيق جار في الصلة بين الانفجار الأخير، وانفجارات سابقة في كولونيا وإنجيلسكيرتشن ودويسبرج، ومواجهة مسلحة تشمل اختطاف رهائن يوم الجمعة الماضي في حي رودنكيرشن بكولونيا.

وتولت شرطة كولونيا التحقيق.

ولم يسفر الانفجار الذي وقع في دوسلدورف عن إصابات، ولكنه سبب دمارا واسعا بمدخل المبنى.

ووفقا لشهود عيان، أسرع شخص في ملابس داكنة بسيارة سوداء بعيدا عن موقع الحادث إلى خارج البلدة عقب الانفجار مباشرة. وأبلغ السكان عن سماع دوي انفجار حوالي الساعة 0130 صباحا (2330 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء).

وبحسب النتائج الأولية لتحقيقات الشرطة، ترتبط الانفجارات السابقة والمواجهة التي تشمل رهائن باشتباكات بين عصابات مخدرات، تضم مجرمين من هولندا.

ووصفت شرطة كولونيا التصعيد في وقت سابق بأنه "بعد جديد للعنف في مجال الجريمة المنظمة."

وحررت قوة خاصة يوم الجمعة الماضي رهينتين من الخاطفين في حي رودنكيرشن بكولونيا، في عملية ذكرت الشرطة أنها تضمنت "أخطر سيناريوهات التهديد."