صحة الشرقية: بدء التشغيل التجريبي لعناية نزيف الجهاز الهضمي بحميات الزقازيق

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه وجه بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة لنزيف الجهاز الهضمي الجديدة، ووحدة المناظير بمستشفى حميات الزقازيق، والتي تعد أكبر وحدة مناظير جهاز هضمي بمستشفيات الصحة في محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم، أن التشغيل التجريبي تم بعد توفير جهازين منظار معدة، وجهازين منظار قولوني، ومنظار مراري، وجهاز C-ARM وجهاز تخدير، وأحدث جهاز أرجون بلازما، وذلك بتكلفة وصلت إلى نحو 20 مليون جنيه، بالتعاون مع اثنين من البنوك والمجتمع المدني.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين، المشرف العام على المناظير بالمديرية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد ثابت، مدير مستشفى حميات الزقازيق؛ لبدء التشغيل التجريبي لعناية نزيف الجهاز الهضمي الجديدة، والتي تعد أيضًا العناية المركزة الفريدة في هذا التخصص بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والمجهزة بعدد 8 أسرة، وكذا تشغيل وحدة المناظير، بالإضافة إلى تفعيل عيادة أمراض القولون التقرحي وخدمة صرف العلاج البيولوجي.

وأجرى الفريق الطبي بوحدة المناظير بمستشفى حميات الزقازيق، بقيادة الدكتور وليد الأحمدي، أستاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد الخولي، مدير الوحدة، والدكتور عبدالله أبوبكر، والدكتور أحمد نصر، استشاريي الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، تحت إشراف المشرف العام على المناظير بالمديرية ومدير المستشفى، بدء التشغيل التجريبي للوحدة بعد تجهيزها بكامل التجهيزات الطبية، حيث تم إجراء 4 مناظير منها حالتي منظار مراري، وتركيب دعامة بلاستيكية لحالة تعاني من انسداد القناة المرارية، والآخرى تشخيص سبب ارتفاع نسبة الصفراء في الدم، ومنظارين معدة لربط دوالي المريء، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وبعد توفير القوى البشرية والتدريب الجيد لهم.

من جانبه، أفاد محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن وحدات المناظير بصحة الشرقية، والبالغ عددها 9 وحدات على نطاق المحافظة، شهدت تطور ملحوظ خلال العام الماضي، حيث تم التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة بمستشفى منيا القمح المركزي، والتي تعد قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد دعمها بمنظار الجاسوس (Spy Glass) من وزارة الصحة والسكان، ضمن تجهيزات غير مسبوقة لوحدة المناظير بتكلفة تقديرية تخطت 11 مليون جنيه، لتصبح الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، فيما تم تفعيل مناظير الجاسوس المراري لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة، لتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية، كما تم تفعيل قسم المناظير بمستشفي بلبيس المركزي بطاقة 5 أجهزة مناظير، منها وحدة مناظير الأطفال، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.