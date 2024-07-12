بايدن: إسرائيل وحماس وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على إطار الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وكتب بايدن في حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "قبل ستة أسابيع قدمت إطارا شاملا لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى منازلهم".



وتابع: "لا يزال هناك عمل يجب القيام به وهذه قضايا معقدة، لكن هذا الإطار قد وافقت عليه إسرائيل وحماس كلاهما"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.



وأكد أن "فريقي يحرز تقدما وأنا عازم على تحقيق هذا".

يذكر أن بايدن كان قد أعلن في أواخر مايو الماضي عن مقترح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، يضم 3 مراحل.

وتصدر المقترح المشاورات الأخيرة بين طرفي النزاع والوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.