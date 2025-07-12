برنامج الأغذية العالمي يطالب بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

قال نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل ساكو، إن "الوضع في قطاع غزة سيئ بشكل لم أشاهده من قبل، هناك أكثر من 90 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية"، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وعقب زيارته الرابعة لغزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023، أوضح ساكو للصحفيين، أن "احتياجات الفلسطينيين في غزة لم تكن أكبر من أي وقت مضى في حين أن قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لم تكن مقيدة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "الجوع يزداد.. كل واحد من ثلاثة أشخاص يمكث لأيام دون تناول أي طعام".

وتابع نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي: "لا أعلم كيف أعبر بشكل واضح، ولكن وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وذكر أن "الأمم المتحدة تحاول تلبية احتيحاجات السكان المتزايدة، بالرغم من قدرتها المحدودة على تقديم جزء صغير فقط مما هو ضروري حتى بعد أن رفعت إسرائيل حصارها عن تقديم المساعدات الإنسانية".