 على طريقة أرنولد.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم جديد من ليفربول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على طريقة أرنولد.. ريال مدريد يخطط لخطف نجم جديد من ليفربول

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 12:22 ص

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد يخطط لخطف نجم جديد من ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ريال مدريد قد أعلن، في وقت سابق عن ضم ترينت ألكسندر أرنولد، نجم الريدز السابق بعد نهاية عقده مع ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي.

وأكد فابرزيو رومانو خبير الانتقالات الموثوق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد، الصفقة تتحقق، يقول LA SER!».

وتابع أن يفكر نادي ليفربول بجدية في بيع المدافع خلال الميركاتو الصيفي الجاري إذا استمر اللاعب في رفض التجديد للريدز.

وأشار إلى أن اللاعب الفرنسي كوناتي صاحب الـ 26 عامًا يريد الانضمام إلى ريال مدريد فقط.


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