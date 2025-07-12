الهلال يدرس الانسحاب من كأس السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن دراسة إدارة نادي الهلال الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، المُقرر إقامتها في هونج كونج، خلال شهر يوليو الجاري.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية: "مسئولو نادي الهلال يدرسون الانسحاب من كأس السوبر السعودي، والتي من المقرر أن تقام في هونج كونج خلال شهر يوليو الجاري".

وأضاف التقرير: "دراسة نادي الهلال للانسحاب الانسحاب من المشاركة في كأس السوبر السعودي يأتي لأسباب خاصة من الإدارة، وإراحة اللاعبين بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025، والاستعداد للموسم القادم".

ومن المقرر أن يخوض نادي الهلال أولي مبارياته ببطولة كأس السوبر السعودي أمام القادسية، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي والتي من المقرر أن تقام في يوليو الجاري.

وكان نادي الهلال السعودي قد غادر بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.