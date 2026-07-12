رئيس جهاز العلمين الجديدة: المدينة واجهة حضارية للدولة على ساحل البحر المتوسط

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت قبلة سياحية واستثمارية وواجهة حضارية لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف خلف الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد: «العلمين الجديدة دلوقت هي قبلة السياحة وقبلة الاستثمار والواجهة الحضارية للدولة المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط».

وأشار إلى أن العلمين الجديدة تُنافس كُبرى المدن العالمية، من حيث الجودة، والمشروعات، وجهود المتابعة المستمرة.

ولفت إلى توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنهاء جميع المشروعات بالمدينة، لتظهر بصورتها الحضارية الحالية.



ونوّه إلى تكثيف العمل بعد انتهاء الموسم مباشرة، لإنهاء مختلف المشاريع، ومنها الأبراج الشاطئية وتسليمها للمواطنين، وغيرها بهدف مضاعفة حجم خطة التسكين السابقة، وغيرها، معلقًا: «العمل على كل المحاور علشان خاطر نسابق الزمن في تحقيق مسيرة التنمية».

وأكمل: «إحنا في فترة بعد انتهاء الموسم مباشرة بنواصل العمل الليل بالنهار علشان نقدر نوصل للمستوى اللي حضراتكم شايفينه قدام عنيكم ده».



وأكد أن العلمين الجديدة تُعتبر مدينة وليست قرية سياحية، موضحًا استهدافهم لتحويلها لمشروع قومي يعمل على مدار العام؛ لتكون مركزًا لوجستيا لخدمة الساحل الشمالي بدءًا من الإسكندرية وحتى مطروح.

وذكر أن العلمين الجديدة مدينة مستدامة، من الجيل الرابع، لأن بنيتها التحتية ذكية وقادرة على مواكبة العصر الحديث.



واختتم قائلًا:«مدينة العلمين هي مدينة ذكية مدينة جيل رابع مدينة بتحقق طموح كل المصريين مدينة بتستهدف كل أنماط الإسكان».