مستشارة ترامب: الرئيس الأمريكي يريد من تغريداته فتح تحقيق موسع في وفاة إبستين

قللت واحدة من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد من شأن استخدام ترامب لموقع تويتر لنشر نظرية مؤامرة تربط الرئيس الأسبق بيل كلينتون بالملياردير جيفري إبستين الذي توفي يوم السبت في حادث انتحار فيما يبدو.

وقالت كيلين كونواي على شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس يريد فقط أن يتم التحقيق في كل شيء."

وقالت كونواي أيضا إنه قد تكون هناك "مصلحة عامة" للأشخاص الذين يرتبطون بابستين.

وقالت إنكم "تسمعون أشخاصا مختلفين يطرحون أسئلة ويريدون معرفة من شارك في جرائم ابستين أو حتى مجرد الأنشطة"، في إشارة إلى "بعض المعلومات غير المكتملة التي تشير إلى بعض الأشخاص الكبار".

وكان قد عُثر على إبستين/66 عاما/ ميتا في زنزانته في السجن في نيويورك، حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا (1030 بتوقيت جرينتش)، طبقا لما ذكره مركز " ميتروبوليتان" الإصلاحي.

وكتب ترامب تغريدة حول نظرية المؤامرة التي لا أساس لها بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون كان مسؤولا بصورة ما عن مقتل جيفري ابستين، بعد ساعات من ظهور تقارير بشأنه وفاته داخل السجن.

وأعاد ترامب يوم السبت كتابة منشور على تويتر من قبل الممثل الكوميدي وأحد أنصار ترامب، تيرينس ويليامز، الذي قال إن ابستين "كانت لديه معلومات حول بيل كلينتون" والآن مات.