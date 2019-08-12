 جوايدو يحذر من احتمال الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا - بوابة الشروق
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جوايدو يحذر من احتمال الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا

جوايدو
جوايدو
كاركاس/واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 4:02 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 4:02 ص

حذر زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو عبر فيديو تم بثه عبر الانترنت من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تخطط لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن جوايدو لم يذكر من أين حصل على هذه المعلومة، مضيفة ان الحكومة الفنزويلية تخطط أيضا لاعتقال نواب بالبرلمان "على نطاق واسع" في خطوة ستتسبب فقط في تصعيد الصراع.

وقال جوايدو أن المعارضة تتمتع بدعم الشعب الفنزويلي والقوات المسلحة والمجتمع الدولي، مضيفا أنهم سوف يعدون "لهجوم سياسي".

ولم تعلق الحكومة حتى الآن على تصريحات جوايدو أو احتمالية الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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