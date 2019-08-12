سلطت الصحف البريطانية الضوء على فوز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة على تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرد الشياطين الحمر الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام البلوز قبل موسمين بالنتيجة ذاتها.

وعلى الرغم من البداية الضاغطة من هجوم تشيلسي على مرمى ديفيد دي خيا، إلا أن أبناء أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد نجحوا في قتل المباراة رويدًا رويدًا بعدما تقدم راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ليضيف مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يعود راشفورد لإحراز الهدف الثالث 67، ليختتم الوافد الجديد دانيل جيمس الرباعية في الدقيقة 81.

علّقت صحيفة الجارديان على الفوز العريض لمانشستر يونايتد معنونةً :"أربعة لليونايتد "، قبل أن تضيف :"راشفورد وضع رصاصة الحسم على تشلسي، بينما سولشاير يمتدح الصفقات الجديدة".

من جهتها عنونت صحيفة ستار سبورت قائلةً :"مانشستر يونايتد 4 - 0 تشليسي"، قبل أن تسرد :"فرانك –مدرب تشيلسي- الأسود و الأزرق"، مُبرزةً تصريحات لامبارد عقب المباراة التي اعترف فيها بأن فريقه ارتكب أخطاءً أدت إلى الهزيمة الثقيلة، حيث قال :"أخطاء تافهة ومرعبه مع عودة البريمرليج".

عنوان صحيفة ستار سبورت لم يختلف كثيرًا مع صحيفة الميرور التي ركزّت أيضًا على النتيجة العريضة، قبل أن تضيف "الجميع يشعر بالرضا"، و "أيام المجد عادت"، حيث علّق النرويجي سولشاير، مدرب الشياطين الحمر بهذه الجملة على نتيجة اللقاء.

وركزّت صحيفة الأندبندنت في عددها الصادر عقب اللقاء على الحالة التي يعيشها جميع عشاق الشياطين الحمر عقب الفوز الكبير في افتتاحية الدوري، حيث عنونت :" الكل مبتسم في اولد ترافورد"، فيماعنونت الصن سبورت قائلةً :"إنها عليك يا ماركوس" في إشارة إلى تألق اللاعب الإنجليزي خصوصًا في الشوط الثاني وتمكنه من قيادة الفريق إلى انتصار ثمين على البلوز.