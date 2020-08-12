لبى قطاع أمن القاهرة استغاثة كفيف يرغب فى الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ونقله إلى مقر لجنته وأعاده إلى منزله مرة أخرى.

واستجابت أجهزة الأمن بعد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من عبد القادر عبد التواب محمد، يفيد بأنه كفيف وعمره 67 عامًا، ويرغب في التوجه للجنة الانتخابية للإدلاء بصوته، ونظرا لسوء حالته الصحية قرراللجوء لشرطة النجدة؛ لمساعدته للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وتم توجيه مأمورية لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به الذي تبين أنه لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بمساكن الجيزة بالمقطم، وتم اصطحابه وأدلى بصوته ثم اصطحابه مرة أخرى لمحل إقامته.