انطلاق ثاني أيام تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في تمام التاسعة صباحًا، ثاني أيام تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي) ومعاونة 120 ألف موظف.

وشهد اليوم الأول من عملية التصويت انتظام العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة وكذا الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ -وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين- 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإقامة الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي.